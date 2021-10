Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

In rund vier Wochen geht es erstmals in dieser Saison für die Skispringer im russischen Nischni Tagil um Weltcup-Punkte, vorher steht für die nationalen Athleten die Generalprobe an. Am Wochenende finden in Oberhof die Deutschen Meisterschaften statt. Ein Fingerzeig für den kommenden Winter, die Veranstalter erwarten alle deutschen Asse.

Der MDR ist vor Ort und überträgt die Wettkämpfen der Frauen und Männer am 23. und 24. Oktober per Livestream auf mdr.de und in der "SpiO"-App. Kommentiert werden die Wettbewerbe von Gerd Siegmund, einem Mann seines Fachs. Der Ex-Skispringer kennt sich in der Materie bestens aus. 1996 holte er in Oberhof den Meistertitel auf der Großschanze, zudem zweimal Silber (Normalschanze und Team). Gerd Siegmund im "SpiO"-Talk. Bildrechte: MDR

Geiger und Althaus als Favoriten

Als Topfavorit geht für den 48-jährigen Siegmund der vierfache Weltmeister Karl Geiger ins Rennen. Aber auch Markus Eisenbichler, Severin Freund, Pius Paschke, Stefan Leyhe und Andreas Wellinger räumt er gute Chancen ein. Bei den Frauen ist für den MDR-Skisprungexperten Katharina Althaus die Nummer eins. Im Kampf ums Podest dürfte Selina Freitag von der SG Nickelhütte Aue ein ordentliches Wörtchen mitreden.

Vergangene Saison: Titel für Eisenbichler und Althaus