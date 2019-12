Enttäuschung statt Aufbruchstimmung: Die deutschen Skispringer kommen einfach nicht in Schwung. Beim Team-Wettbewerb im sächsischen Klingenthal war ein formstarker Karl Geiger zu wenig, um den Besten Paroli bieten zu können. Am Ende landeten die DSV-Adler auf einem enttäuschenden sechsten Platz.



Der Weltcup-Sieg ging etwas überraschend an die polnische Mannschaft, gefolgt von Österreich und Japan. Auch die Norweger hatten sich mit Platz vier mehr ausgerechnet, Fünfter wurden die Slowenen.

Nur Karl Geiger springt in Normalform. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner