Der 21-jährige Lindvik hatte 2019 in Brotterode triumphiert und am 1.1.2020 den Sprung seines Lebens gemacht. Bei seiner ersten Teilnahme an der Vierschanzentournee gelang dem Norwegen das, wovon alle Athleten träumen: der perfekte Sprung. Mit 143,5 Metern stellte er im ersten Durchgang den zehn Jahre alten Schanzenrekord von Simon Ammann ein und ebnete sich so den Weg zum ersten Einzelsieg im Weltcupspringen überhaupt. Und weil es so schön war, wiederholte der Newcomer seinen Sieg in Innsbruck.