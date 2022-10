Skispringen | Sommer-Grand-Prix Emely Torazza gibt Entwarnung nach schwerem Sturz in Klingenthal

Das Finale des Sommer-Grand-Prix am vergangenen Wochenende in Klingental bot sportliche Höchstleistungen, die allerdings von einem schweren Sturz überschattet wurden. Gute Nachrichten von der gestürzten Emely Torazza gab es erst am Abend, als die junge Schweizerin sich aus dem Krankenhaus meldete.