Das Sommer-Grand-Prix-Finale der Skispringer am 1. und 2. Oktober in Klingenthal soll in diesem Jahr wieder vor Zuschauern stattfinden. Wie die Organisatoren am Freitag (09.07.2021) mitteilten, dürfen dank des genehmigten Hygienekonzepts nach aktuellem Stand bis zu 2.500 Besucher an der Veranstaltung teilnehmen.