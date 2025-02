Skispringerin Selina Freitag hat ihre starke Form bestätigt und bei der Generalprobe für die Nordische Ski-WM in Trondheim erneut einen Podiumsplatz geschafft. Die 23 Jahre alte Athletin belegte im zweiten Normalschanzen-Einzel von Hinzenbach in Österreich Rang zwei und landete nach Versuchen auf 90,5 und 88 Meter nur knapp hinter der Slowenin Nika Prevc. Schon am Samstag hatte Prevc vor der Überfliegerin aus Aue gewonnen.