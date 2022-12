Es ist der Klassiker schlechthin: In Kürze ermitteln die Skispringer bei der legendären Vierschanzentournee wieder den Gesamtsieger, der sich über den "Goldenen Adler" freuen darf. Mittlerweile ist es die 71. Auflage, für die Männer wohlgemerkt.

Die Skispringerinnen waren bisher nur Zuschauer, doch 2023/24 sollte auch für sie der Traum von der Tournee in Erfüllung gehen. Noch im April dieses Jahres hatten sich der Deutsche Skiverband (DSV), der Österreichische Skiverband (ÖSV) und der Ski-Weltverband FIS auf diesen Termin geeinigt. Doch die Ankündigung war nur Schall und Rauch, das Datum ist vom Tisch. Nunmehr wird nach Aussage von ÖSV-Chefin Roswitha Stadlober die Saison 2024/25 als Auftakttermin anvisiert, was verständlicherweise für Frust bei den Springerinnen sorgt.

Die Thüringerin Luisa Görlich, die seit 2011 dem Nationalkader angehört, schrieb in ihrer Kolumne auf "sport.de": "Die Wettkämpfe in Titisee und Lillehammer haben vor Ort und an den TV-Schirmen gezeigt, dass die Zeit reif ist für eine Vierschanzentournee der Frauen. Vor diesem Hintergrund ist es eine Unverschämtheit, im Zeitalter der Gendergerechtigkeit, die Entscheidung auf eine eigene Tour wieder verschoben zu haben."