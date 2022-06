Die Enttäuschung über die zurückliegende Skisprung-Saison sitzt bei Martin Hamann immer noch tief. Olympia war das große Ziel des Sachsen. Doch statt von der Olympiaschanze von Peking ging es für den 25-Jährigen im Februar von der Continentalcup-Schanze in Brotterode. "Ich habe es mir ein bisschen schwergemacht in der letzten Saison", blickt Hamann auf den Winter zurück.

Im "Sport im Osten"-Gespräch sagt der in der Nähe von Eilenburg geborene und für Aue startende Hamann: "Ein paar Dinge habe ich nicht so richtiggemacht, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte." Neben dem Skispringen machte Hamann eine Ausbildung zum Polizeimeister bei der Bundespolizei. "Das wurde vielleicht alles ein bisschen viel."

Dabei durfte der 39-fache Weltcupspringer doch in der Saison 2020/21 bereits an der Weltspitze schnuppern. Platz zehn in Klingenthal, bei der Vierschanzentournee zweimal in den Top 15 und drittbester Deutscher in der Gesamt-Wertung. Hinzu kam seine erste Weltcup-Podestplatzierung als Dritter mit dem Team in Lahti.