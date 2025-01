Bildrechte: IMAGO / Johannes Schmidt

Continental Cup Auch Skispringen fällt in Klingenthal dem Wind zum Opfer

12. Januar 2025, 16:27 Uhr

Nicht wenige Fans hatten auf den Auftritt von Markus Eisenbichler beim Continental Cup in Klingenthal hingefiebert. Doch am Ende mussten die Skispringer unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten. Auch die Nordischen Kombinierer konnten am Sonntag nicht starten.