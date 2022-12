Skispringen | Silvester-Tournee Selina Freitag schrammt am Podest vorbei

Nach ihrem siebten Platz am Vortag konnte Selina Freitag beim zweiten Springen des Silvester-Turniers noch einen draufsetzen. Die Athletin von der SG Nickelhütte Aue verpasste in Villach nur knapp das Podest. Der Sieg ging einmal mehr an Lokalmatadorin Eva Pinkelnig, die vor Katharina Althaus gewann.