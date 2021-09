Skispringen Vom Grand-Prix-Finale in Klingenthal in den Olympia-Winter

Knapp 20 Grad, Sonne und ein mäßiger Südwind – das sind die erwarteten Rahmenbedingungen für das Skisprung-Finale des Sommer-Grand-Prix am kommenden Wochenende. Im vogtländischen Klingenthal werden am Freitag (1.10.2021, ab 18:55 Uhr) und Samstag (2.10.2021, ab 10:55 Uhr) die besten Skispringerinnen und Skispringer des Sommers gesucht. Wir übertragen an beiden Tagen die Springen der Männer und Frauen live.

23 deutsche Athletinnen und Athleten dabei

Das deutsche Team wird mit extra-großem Aufgebot zum Finale der Sommer-Serie anreisen. Zehn Skispringerinnen und 13 Skispringer wollen sich rund sechs Wochen vor Beginn des Skisprung-Winters noch einmal noch einmal den Fans präsentieren und Selbstbewusstsein für den anstehenden Olympia-Winter sammeln. Auch die Freitag-Geschwister Richard (li.) und Selina (re.) gehen in Klingenthal an den Start (Archivbild). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Althaus und Geiger wollen "alles geben"

Die beiden besten deutschen Skispringer Karl Geiger und Katharina Althaus kommen mit Aufwind an die Vogtland-Arena. Althaus gewann Mitte September in Oslo die beiden Continental-Cup-Springen. "Nach dem COC in Oslo und dem anschließenden Training in Lillehammer fühle ich mich top vorbereitet. Ich konnte noch einmal einen Schritt nach vorne machen und habe etwas Selbstbewusstsein getankt", sagt Althaus. Und Geiger feierte auf der letzten Grand-Prix-Station vor einer Woche im österreichischen Hinzenbach Rang drei. "In Hinzenbach lief es schon mal ganz gut, deshalb bin ich jetzt motiviert und werde in Klingenthal noch einmal alles geben", so die Kampfansage des 28-Jährigen.

Granerud und Bogataj führen Gesamtwertung an

Im Kampf um die Gesamtwertung werden die Deutschen nicht eingreifen können, unter anderem, weil die Deutschen nicht an allen Stationen dabei waren. Bei den Männern dürfte dem Norweger Halvor Egner Granerud der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen sein, mit 300 Punkten führt er klar vor dem Österreicher Jan Hörl (225 Punkte). Bei den Frauen steht die Slowenin Ursa Bogataj als Gesamtsiegerin bereits fest.

Bis zu 2.500 Zuschauer - Hoffen auf die Weltspitze

Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher hofft, "dass die gesamte Weltspitze teilnimmt, damit wir uns mit ihr messen können. Ich denke, dass wir aktuell relativ gut vorbereitet auf die kommende Olympiasaison sind." Vor den bis zu 2.500 Zuschauern, die am Wochenende in Klingenthal dabei sein dürfen, werden vermutlich einige Lokalmatadoren besonders motiviert sein. Mit Lia Böhme bekommt sogar eine Sportlerin vom VSC Klingenthal eine Startchance. Aber auch Juliane Seyfarth, die Freitag-Geschwister Selina und Richard oder Martin Hamann kennen sich auf der Schanze im Vogtland richtig gut aus.

Alle Springen von Klingenthal live im MDR