Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat das Finale um den Sommer-Grand-Prix der Skispringer gewonnen. Im sächsischen Klingenthal setzte er sich am Samstag mit Flügen auf 138,0 sowie 140 Meter und der Gesamtpunktzahl von 283,8 durch. Platz zwei ging an Halvor Egner Granerud (Norwegen/259,7 Punkte). Der Vierschanzentournee-Sieger hatte bereits drei Springen gewonnen und sich dadurch den Gesamterfolg gesichert. Dritter wurde sein Landsmann Johann André Tande (254,0 Punkte).

Kramer kam am Samstag (2.10.2021) in Klingenthal auf Weiten von 128,0 sowie 141,5 Metern und bekam dafür 255,7 Punkten. Dabei verwies die erst 19-Jährige ihre Konkurrentinnen Ursa Bogataj aus Slowenien (237,9 Punkte) und die Japanerin Sara Takanashi (235,5 Punkte) auf die Plätze.

Die Slowenin Bogataj stand bereits vor dem letzten der sieben Springen als Gesamtsiegerin fest. Sie hatte die zwei Springen in Wisla (Polen), in Chourchevel (Frankreich) und einmal im russischen Tschaikowski gewonnen. Zudem war sie beim zweiten Springen in Tschaikowski Zweite geworden und hatte in Frenstat (Tschechien) Platz sechs belegt.