Beim Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal hat sich Favoritin Ursa Bogotaj aus Slowenien am Sonntag (02.10.) keine Blöße gegeben. Mit den Tages-Bestweiten von 130,5 und 131 Metern sicherte sich die 27 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin von Peking nicht nur den Einzel-Sieg in der Vogtland-Arena, sondern auch die Spitzenposition in der Gesamt-Wertung. Ihr Erfolgsrezept bei teilweise schwierigen Bedingungen fasste die 27-Jährige wie folgt zusammen: "Wenn du gut springst, ist es einfach. Und ich bin gut gesprungen, deshalb bin ich glücklich."

Ursa Bogotaj war in Klingental nicht zu schlagen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Newspix