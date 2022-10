Skispringen | Sommer-Grand-Prix Favoritensiege von Kubacki und Bogotaj in Klingenthal

Dawid Kubacki ist seinem Favoriten-Status beim Finale des Sommer-Grand-Prix in Klingenthal gerecht geworden und konnte als Sieger die Arme hochreißen. Auch Seriensiegerin Ursa Bogotaj sprang in Klingenthal in einer eigenen Liga und setzte sich überlegen gegen die Konkurrenz durch. Für den größten Jubel bei den deutschen Fans sorgte aber Selina Freitag, die am Ende vom Podium winken durfte.