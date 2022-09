Skispringen | "Sommer Grand Prix" Selina Freitag beste Deutsche in der Quali von Klingenthal

Zum Auftakt des Sommer-Grand-Prix von Klingenthal hat sich Selina Freitag in guter Form gezeigt. Bei der Qualifikation zu ihrem Heim-Grand-Prix gelang der Skispringerin der SG Nickelhütte Aue ein Satz in die Top Five.