Skispringen | Vierschanzentournee Geiger springt zum Auftakt am Podest vorbei - Traumflug von Kobayashi

In einem packenden Auftaktwettbewerb der 70. Vierschanzentournee ist Karl Geiger bei strömendem Regen in Oberstdorf am Podest vorbeigesprungen, hat aber noch alle Chancen auf den Gesamtsieg. Strahlender Sieger wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi nach einem Fabelsprung.