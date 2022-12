Der frühere Weltcup-Sieger David Siegel (Baiersbronn) und WM-Teilnehmer Martin Hamann (Aue) führen die nationale Gruppe des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die zweite Station der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen an und können bei Bundestrainer Stefan Horngacher Werbung für sich machen.

Neben Siegel, Weltcupsieger von 2019 im Team, und Hamann, der vergangene Saison den 24. Platz bei der WM in Oberstdorf holte, darf auch Felix Hoffmann aus Goldlauter Heidersbach in Thüringen mitmischen.

Eigentlich wollte auch Justin Lisso vom WSV Schmiedefeld in Garmisch-Partenkirchen mitmischen, muss nun aber passen. Der 23-Jährige kämpft mit einem grippalen Infekt, wie der DSV mitteilte.

Des Weiteren gehen bei der Qualifikation Finn Braun (Baiersbronn), Luca Roth (Messtetten) und Simon Spiewok (Neuenrade) an den Start. Aus dem A-Team sind wie beim Auftaktspringen Karl Geiger, Philipp Raimund, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Stephan Leyhe und Constantin Schmid dabei.

Die jeweils gastgebende Nation darf im Weltcup bei zwei Springen pro Saison sechs zusätzliche Starter stellen. Der DSV entschied sich lange Zeit stets für die populären Tournee-Wettbewerbe in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, weicht aber seit dem Vorjahr von dieser Praxis ab. In der laufenden Saison startet die nationale Gruppe nach Garmisch-Partenkirchen noch in Willingen (4. oder 5. Februar).