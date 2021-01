Das sächsische Starterteam bei der Vierschanzentournee der Skispringer hat sich zur Halbzeit der Tour halbiert. Während Weltmeister Richard Freitag vor der Qualifikation für das Springen in Innsbruck am Stamstag (2.1.2021) abreisen muss, gehört Martin Hamann weiter zum sechsköpfigen deutschen Aufgebot.

Freitag hatte zwar beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang erreicht, mit Platz 27 Horngacher aber nicht ausreichend Argumente für eine Nominierung geliefert. Freitag selbst hatte seine Chancen auf eine Tournee-Fortsetzung nach dem Springen in der ARD-Sportschau bereits als gering eingestuft. Mit dem Auer, der bei der Tournee 41. In Oberstdorf und 27. in Garmisch wurde, müssen sechs weitere deutsche Springer die Tournee beenden, darunter Olympiasieger Andreas Wellinger. "Wir wollen keine Unruhe reinbekommen und mit dem Team weitermachen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag (02.01.2021).