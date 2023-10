Noch ist der Winter nicht in Sicht, doch am Wochenende gibt’s schon einmal die richtige Einstimmung. Am 7. und 8. Oktober messen sich zum Abschluss der Sommersaion in Klingenthal die weltbesten Skispringer ihre Kräfte. Sport im Osten ist sowohl im MDR FERNSEHEN als auch im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App live dabei.