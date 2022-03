Das hofft sicher auch Deutschlands derzeit beste Skispringerin, Katharina Althaus, die in Oberhof nach einer Coronapause im Anschluss an die Olympischen Spiele noch mal zu alter Stärke zurückfinden will: "Ich hoffe schon, dass ich ums Podest mitkämpfen kann", so Althaus, die genau wie ihre Mannschaftskolleginnen auf lautstarke Unterstützung an der Schanze bauen kann. Der Grund: Anders als bei den meisten Springen in dieser Saison sind Zuschauer in Oberhof erlaubt.