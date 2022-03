Skispringen Althaus springt aufs Podest - Olympiasiegerin Bogataj in Topform

Nach 23 Jahren fand in Oberhof wieder ein Weltcup-Springen statt. Katharina Althaus nutzte am Sonnabend (12. März) einmal mehr den Heimvorteil und sprang auf Podest. In absoluter Topform präsentierte sich Olympiasiegerin Ursa Bogataj aus Slowenien.