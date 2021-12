Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus hat am zweiten Tag des Heimspiel-Wochenendes in Klingenthal den Sprung auf das Podest geschafft. Die 25 Jahre alte Oberstdorferin musste sich am Samstag (11.12.2021) in der Vogtland-Arena nach Versuchen auf 129,5 und 127 Meter nur der Österreicherin und Vortagessiegerin Marita Kramer (137 und 134 Meter) und Silje Opseth aus Norwegen (130 und 130 Meter) geschlagen geben.