"Gemeinsam Vierter ist schon ziemlich cool, auf dem Podest wäre es natürlich noch cooler gewesen", sagte Geiger in der ARD. Im Gesamtweltcup liegt der Oberstdorfer nun mit 405 Punkten vor Kraft (306) und Eisenbichler (287).

Olympiasieger Andreas Wellinger verbuchte zudem als Sechster sein bestes Ergebnis seit Nobember 2018. In der Vogtland Arena, wo noch nie ein DSV-Adler einen Einzelweltcup gewonnen hat, rundeten Pius Paschke als Elfter und Constantin Schmid auf Rang 13 das starke deutsche Ergebnis ab.

Stefan Kraft war am Samstag nicht zu schlagen. Bildrechte: dpa

Bei den Frauen hat Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus am zweiten Tag in Klingenthal den Sprung auf das Podest geschafft. Die 25 Jahre alte Oberstdorferin musste sich in der Vogtland-Arena nach Versuchen auf 129,5 und 127 Meter nur der Österreicherin und Vortagessiegerin Marita Kramer (137 und 134 Meter) und Silje Opseth aus Norwegen (130 und 130 Meter) geschlagen geben.