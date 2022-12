Selina Freitag ist mit einem Platz unter den Top Ten in die Silvester-Tournee der Skispringerinnen gestartet. Beim Weltcup im österreichischen Villach landete die 21-Jährige von der SG Nickelhütte Aue am Mittwoch (28.12.2022) nach Sprüngen auf 91 und 95 Meter auf dem siebten Platz.

Skispringerin Selina Freitag bei der Silvester-Tournee in Villach.

Skispringerin Selina Freitag bei der Silvester-Tournee in Villach. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Der Sieg ging an Lokalmatadorin Eva Pinkelnig, die bereits die Qualifikation am Vortag dominiert hatte. Pinkelnig segelte auf 91,5 und 95,5 Meter und schnappte sich den Sieg vor der Norwegerin Anna Odine Strøm. Nika Kriznar komplettiert das Podest.

Durch ihren zweiten Weltcup-Sieg in dieser Saison übernimmt Pinkelnig auch die Führung im Gesamtweltcup von Katharina Althaus. Die Olympiasiegerin arbeitete sich im zweiten Durchgang noch sieben Plätze nach vorne und schloss den Wettkampf als Neunte ab. Aus dem deutschen Team schafften es neben Freitag und Althaus auch Anna Rupprecht als Zwölfte und Luisa Görlich auf Rang 25 noch unter die ersten 30.

Das Silvester-Turnier, das mit einem weiteren Springen in Villach am Donnerstag sowie zwei Wettbewerben im slowenischen Ljubno (31. Dezember und 1. Januar) fortgesetzt wird, soll ein Schritt zu einer vollwertigen Vierschanzentournee der Frauen sein. Die Bemühungen um die herbeigesehnte Serie an den vier Traditions-Schauplätzen der Männer erhielt allerdings ein großen Dämpfer.