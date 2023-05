Die Skisprung-Weltelite macht in diesem Jahr Anfang Oktober und Anfang Dezember im sächsischen Klingenthal Station. Wie der Veranstalter am Freitag (26.05.2023) bekannt gab, findet in der Vogtland-Arena das Finale der Sommer-Grand-Prix-Serie für Männer und Frauen am 7./8.Oktober statt. Der Weltcup der Männer wird vom 8. bis 10. Dezember in Klingenthal ausgetragen.