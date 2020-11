Noch fehlen Hamann die ganz großen Erfolge, doch oben mitgemischt hat er schon seit langem. Das Skisprung-ABC erlernte der gebürtige Altenbacher (bei Wurzen) beim SV Lok Eilenburg auf der Josef-Dotzauer-Schanze, danach zog es ihn in die "weite Welt". Insgesamt brachte er von den Junioren-Weltmeisterschaften dreimal Silber mit nach Hause. Im August 2014 debütierte er im finnischen Kuopio im Continental-Cup (22.). Bei den Deutschen Meisterschaften 2016 in Oberhof holte Hamann den zweiten Platz im Team, dieses Jahr schnappte sich der 23-jährige Springer in Oberstdorf die DM-Silbermedaille. Sein Weltcup-Debüt gab er in der Saison 2018/2019, als er im Gesamtklassement 49. wurde.