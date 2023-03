Noch immer ist die Freude beim Serienmeister groß, wenn Titel eingefahren werden. Doch das alles wäre ohne die nötige finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen. Bereits kurz nach der Vereinsgründung im Jahr 1999 beginnt Lothar Müller, der zu DDR-Zeiten ebenfalls in Zerbst kegelte, mit der Suche nach Sponsoren und Unterstützern. Mit seinem Enthusiasmus steckt er viele Menschen in der Region an – schnell finden sich drei große Firmen, die die Kegler unterstützen wollen. Der Anfang der Erfolgsgeschichte ist gemacht.



Heute ist der Sponsorenpool der Kegler deutlich angewachsen – inzwischen ist ein Netzwerk aus regionalen Unterstützern entstanden. Lothar Müller, der große Antreiber im Hintergrund, baut Anfang der 2000er Jahre professionelle Bedingungen auf und findet immer mehr Kegelsportler, die sich dem Projekt anschließen. So wechselt 2004 auch Timo Hoffmann aus Bamberg nach Zerbst. Die Franken waren zuvor das Beste, was der deutsche Kegelsport zu bieten hat.