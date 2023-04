Zum fünften Mal in ihrer Vereinsgeschichte haben die Kegler vom Sport-Kegler-Verein Rot-Weiß Zerbst die Champions-League gewonnen. Im Finale setzte sich "Zippel Zerbst" am Sonntagnachmittag (02.04.) mit 7:1 gegen gegen KSK Orth aus Österreich durch. Im Halbfinale hatten die Sachsen-Anhalter KK Merojak Split mit 8:0 bezwungen. Durch den Erfolg wächst die beeindruckende Titel-Sammlung vom SKV. In der Vitrine stehen die Pokale von 17 Deutschen Meisterschaften, sieben Pokalsiegen, den Champions-League-Siegen sowie elf Weltpokal-Erfolgen.