Dabei geht für viele deutsche Wurf-Asse die "Jagd nach internationalen Normen wie für die WM in Budapest in die nächste Runde", schreibt leichtathletik.de. Die Weltmeisterschaft steigt vom 19. bis 27. August in der ungarischen Hauptstadt.

Zwei Diskuswerferinnen haben die Norm bereits geschafft: Während Shanice Craft vom SV Halle am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Florenz an den Start geht, schlägt die EM-Zweite Kristin Pudenz (SC Potsdam) in der Elbestadt auf. Ein Trio probiert sich erneut an der Norm von 64,20 Meter: Die EM-Dritte Claudine Vita und Julia Harting (beide SC Neubrandenburg) und Marike Steinbacker (TSV Bayer 04 Leverkusen).