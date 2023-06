Diskuswerferin Claudine Vita hat am Freitag beim SoleCup in Schönebeck für die beste Leistung des Meetings gesorgt. Die Neubrandenburgerin gewann die Konkurrenz mit 65,51 Metern und knackte die WM-Norm für Budapest (19. bis 27. August). Die Zweitplatzierte Kristin Pudenz vom SC Potsdam schaffte dies in dieser Saion bereits zum zweiten Mal. Die Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele von Tokio schleuderte die Scheibe auf 65,01 Meter. Elf Zentimeter zur Normerfüllung fehlten Marike Steinacker (TSV Bayer Leverkusen), die mit 64,09 Metern den dritten Platz belegte.