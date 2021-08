Nordische Kombination | Sommer Grand Prix Sommer Grand Prix: Nordische Kombinierer gastieren in Thüringen

Am Wochenende wird es "winterlich" in Thüringen. Denn dann können die Nordischen Kombinierer beim Sommer Grand Prix ihre Kräfte messen. Beim Auftakt in Oberhof hat Thüringen ein Frauen-Team am Start. "Sport im Osten" zeigt die Sprung- und Laufwettbewerbe (Gundersen-Methode) am Samstag und Sonntag im Livestream.