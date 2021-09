Vinzenz Geiger hat beim Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer in Oberwiesenthal gewonnen. Der 24-Jahre alte Oberstdorfer, der sich am Mittwoch in Oberhof noch hinter Johannes Rydzek mit Platz zwei begnügen musste, setzte sich am Mittwoch nach dem Skispringen und einem Zehn-Kilometer-Rennen auf Skirollern mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor dem Österreicher Mario Seidl durch. Dritter wurde der Finne Ilkka Herola. Terence Weber vom SSV Geyer wurde Vierter. Der 24-Jährige hatte nach dem Skispringen noch vorne gelegen. Rydzek als Sechster und Fabian Rießle auf Rang zehn bescherten dem Deutschen Skiverband weitere Top-Ten-Plätze.