Wintersport | Nordische Kombination Frenzel & Co verpassen Top Ten - Nowak nach Aufholjagd belohnt

Hauptinhalt

Für die Nordischen Kombinierer standen am Sonntag in Oberwiesenthal die ersten Bewährungsproben im Einzel auf dem Programm. Für Eric Frenzel & Co gab es beim Sieg des Japaners Akito Watabe wenig zu holen. Bei den Frauen überraschte Jenny Nowak, die nach einer starken Aufholjagd noch aufs Podest fuhr.