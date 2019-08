Bestes DSV-Team war Deutschland II auf Platz fünf. In der Besetzung Terence Weber, Emely Schneider, Cindy Haasch und Fabian Rießle lag das Quartett nach dem Springen und Laufen (Rollski) in der Endabrechnung 45,3 Sekunden hinter der siegreichen Mannschaft aus Italien (42:15,8 Minuten), die u.a. mit dem Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Vancouver 2010 Alessandro Pittin antrat. Zweiter wurde Norwegen (9,6 Sekunden zurück), Platz drei ging an Russland (24,1 Sekunden zurück). Für Deutschland I mit ebenfalls namhaften Athleten blieb der sechste Rang. Eric Frenzel, Maria Gerboth, Jenny Nowak und Vinzenz Geiger hatten zum Schluss 1:01,4 Minuten Rückstand auf die italienischen Sieger.

Am Sonntag, den 25. August, gibt es die Einzelrennen in Oberwiesenthal. Bereits zum zehnten Mal startet hier der Sommer Grand Prix. Die "englische Woche" in Mitteldeutschland geht am Mittwoch (28.08.) in Klingenthal weiter und findet am 31.August/1. September ihren Abschluss im thüringischen Oberhof.