Bei sommerlichen Außentemperaturen springen und rollen die Nordischen Kombinierer am 24. und 25. August in Oberwiesenthal in die neue Saison. Bereits zum zehnten Mal startet hier der Sommer Grand Prix. Die "englische Woche" in Mitteldeutschland geht am Mittwoch (28.08.) in Klingenthal weiter und findet am 31.August/1. September ihren Abschluss im thüringischen Oberhof.