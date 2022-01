Sophie Scheder war 2008 nach Chemnitz gekommen und hatte mit ihrer Trainerin Gabriele Frehse mehrere Erfolge gefeiert. Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte sie 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio, als sie Bronze gewann. In ihrem Beitrag bedankte sich Scheder bei all ihren Chemnitzer Wegbegleitern. Sie habe 2008, als sie nach Chemnitz kam, niemals gedacht, dass sie so viele Jahre hier bleiben und vor allem Geschichte schreiben würde.