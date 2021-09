Turnen Sophie Scheder verpasst auch die WM

Der Chemnitzer Turnerin Sophie Scheder klebt weiter das Verletzungspech an den Füßen. Vor der ersten WM-Qualifikation brach sich die Olympiadritte von Rio 2016 sich beim Balkenabgang, einem Auerbachsalto, den rechten Mittelfußknochen. Damit hat die 24-Jährige keine Chancen mehr auf eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften Im Oktober im japanischen Kitakyushu. Scheder äußerte sich auf ihrem Instagram-Account. Sie sei todtraurig. Zuvor hatte die Chemnitzerin bereits die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Nach mehreren schweren Verletzungen und ohne ihre Trainerin Gabriele Frehse konnte die Chemnitzerin ihre Trainingsrückstände nicht mehr aufholen.