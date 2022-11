414 Sportlerinnen und Sportler werden das Team Special Olympics Deutschland (TeamSOD) bei den Special Olympics World Games im kommenden Jahr in Berlin vertreten. Am Montag gab das nationale Komitee in der Adidas Sports Base am Berliner Schleusenufer die Namen der Aktiven bekannt, die die deutschen Farben bei der Veranstaltung vom 17. Juni bis 25. Juni 2023 an den Start gehen werden.