Mit den Special Olympics findet im kommenden Jahr zum ersten Mal die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung in Deutschland statt. Berlin wird vom 17. bis 25. Juni mehr als 7.000 Athleten aus 190 Ländern begrüßen, die sich in 26 Sportarten messen werden. Um das bedeutende Multisportevent möglich zu machen, suchen die Veranstalter bis zu 20.000 freiwillige Helfer, die die Sportler während der Wettkämpfe unterstützen.

Unter dem Aufruf "Mach mit! Sei Teil der Bewegung – Werde Mitglied im #TeamVolunter2023" ruft das Lokale Organisationskomitee der Special Olympics zur Teilnahme an der Kampagne auf. Möglich sind Einsätze als "Key-Volunteer" (übergeordnete, organisatorische Aufgaben), im Tandem mit Menschen mit Behinderung oder im festen Team aus Freunden und Familie. Neben sportlicher Highlights bietet die Aufgabe einmalige Einblicke in spannende Einsatzbereiche: etwa bei den Zeremonien, beim Begleiten der Athleten bei den Wettbewerben, beim Fackellauf, in der Akkreditierung oder auch im Media Team.