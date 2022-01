Aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden 25 Städte und Landkreise die Special Olympics World Games 2023 als so genannte Host Towns unterstützen. Wie das Organisationskomitee am Mittwoch (26.01.2022) bekannt gab, soll im Umfeld der Special Olympics mit 216 Kommunen in ganz Deutschland das größte kommunale Inklusionsprojekt gestartet werden.