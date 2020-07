Tom Meier hat beim Auftakt-Wettkampf der Thüringer Werfer in Jena mit 71,84 Metern einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Der 23 Jahre alte Jenaer empfahl sich mit der Weite zugleich für einen Start bei den deutschen Meisterschaften am zweiten August-Wochenende in Braunschweig. "In Jena hat Tom mit weiteren drei Würfen über 70 Meter seine Sache gut gemacht, auch wenn noch Luft nach oben ist", sagte Meiers Mutter und Trainerin Petra Felke. Neben der Qualifikation für die Titelkämpfe in Braunschweig will Meier in dieser Saison die 80-Meter-Marke knacken.