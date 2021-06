Speerwurf-Olympiasieger und -Europameister Thomas Röhler muss seinen Start bei den Sommerspielen in Tokio wegen einer Verletzung absagen. Dies gab der 29-Jährige vom LC Jena am Montag laut Mitteilung von "leichtathletik.de" bekannt. Wegen einer im Training zugezogenen Rückenverletzung könne er sein gewohntes Leistungsniveau nicht erreichen.

"Es ist mir unglaublich schwergefallen, Tokio eine Absage zu erteilen. Zusammen mit meinem Trainer Harro Schwuchow habe ich genau abgewogen, aber am Ende hat meine Gesundheit Vorrang", sagte der Rio-Olympiasieger von 2016, der schon bei den deutschen Meisterschaften nach nur einem Wurf passen musste. "Ich muss jetzt auf meinen Körper hören, da ich meinen Sport noch ein paar Jahre auf Top-Niveau ausüben möchte", erklärte der Thüringer. "Mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen würde ich aufgrund der Rückenverletzung zu viel riskieren."

Der Rücken beschäftigt Röhler schon länger, die Verletzung hat er im Training erlitten. 609 Tage pausierte der Europameister von Berlin 2018, ehe er Anfang Juni bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig neuen Anlauf nahm, aber wieder ausgebremst wurde. Nach nur einem Versuch, der auch noch ungültig war, brach Röhler den Wettkampf ab, diesmal war es der Brustmuskel, der zwickte.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband muss damit auf eines seiner Aushängeschilder verzichten. Gold-Favorit in Tokio ist der Offenburger Johannes Vetter, der überragende Speerwerfer im Olympia-Jahr. Er hatte im September in Chorzow den deutschen Rekord auf 97,76 Meter geschraubt. Der Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny steht seit Mai 1996 bei 98,48 Metern.



Röhler kann sich nun auf die internationalen Höhepunkte im Jahr 2022 konzentrieren: die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene/USA und die Europameisterschaften vom 15. bis 21. August im Münchner Olympiastadion.