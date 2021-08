Ex-Weltmeister Johannes Vetter hat im ersten Speerwurf-Wettkampf nach seiner Olympia-Pleite in Tokio nicht glänzen können. Mit soliden 86,17 Metern siegte er am Sonntag beim Werfer-Meeting in seiner Heimatstadt Offenburg, kam aber nicht annähernd an die 90-Meter-Marke heran. Mit der Siegerweite hätte der Weltranglistenerste bei den Sommerspielen in Japan die Bronzemedaille gewonnen. "Ich war hier nicht für Genugtuung. Ich muss nichts beweisen, die Leute wissen, was ich drauf habe, und das ist eine ganze Menge. 86,17 m sind eine solide Leistung. Das gibt Zuversicht für die Wettkämpfe, die noch folgen", sagte Vetter.

Johannes Vetter siegte in Offenburg mit 86,17 Meter Bildrechte: imago images/Beautiful Sports