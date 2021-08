Der 7. August war ein Tag zum Vergessen für Speerwerfer Johannes Vetter. Der gebürtige Dresdner war als Topfavorit zu den Olympischen Spielen gereist, musste sich am Ende aber bereits in der Qualifikation für den Endkampf von der Olympischen Medaille verabschieden. Acht Tage später will er sich für den wohl bittersten Moment seiner Karriere rehabilitieren und wird an diesem Sonntag (15. August) beim Werfer-Meeting in Offenburg an den Start gehen.