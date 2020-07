Leichtathletik | Speerwurf Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler verzichtet auf Deutsche Meisterschaften

Thomas Röhler wird bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8. und 9. August in Braunschweig nicht an den Start gehen. Die Entscheidung des Speerwurf-Olympiasiegers hat sowohl sportliche als auch familiäre Gründe.