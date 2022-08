Enttäuschung bei Speerwerfer Thomas Röhler aus Jena. Der Rio-Olympiasieger und Titelverteidiger ist bei der Heim-EM in München bereits in der Qualifikation gescheitert und muss die Heimreise antreten. Der 30-Jährige kam nicht über 71,31 Meter hinaus und landete in der ersten Gruppe damit auf dem letzten Platz. Röhler, der zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, übertraf zuletzt 2019 die 80-Meter-Marke.

Das Ausscheiden schmerzt den Athleten vom Leichtathletik Club Jena schon deshalb, weil er sich nach vielen Rückschlägen ein ordentliches Comeback vorgenommen hatte. "In München werde ich alles geben, was wieder möglich ist. Ich werde da keine großen Worte in den Mund nehmen, das ist einfach nicht die Realität", hatte Röhler noch vor den Wettkämpfen verlauten lassen. Für ihn gehe es vor allem darum, die Qualifikation am Freitag erfolgreich zu überstehen. Geworden ist daraus leider nichts.