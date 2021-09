Gedanken an ein Karriereende existieren bislang nicht – im Gegenteil. Die Olympischen Spiele in Tokio waren trotz seiner Abstinenz eher Ansporn für die Zukunft. "Die Spiele waren durch weniger Zuschauer weniger aufregend, aber im sportlich tiefen Kern waren sie super motivierend, auch für mich als Athleten, der schon olympisches Gold gewonnen hat."

Aktuell organisiert Röhler das Speerwurf Festival in Jena. Nach einem Jahr Pause soll am 17./18. September erneut ein Meeting der Spitzenklasse steigen. Nach seiner Laufbahn als Weltklasse-Athlet könnte sich der Thüringer durchaus vorstellen, auch in dieser Branche tätig zu werden. "Es wird eine Herzensentscheidung sein, wann wirklich mein Herz und mein Körper mir sagen, 'Thomas, du willst mehr Macher sein als Sportler'. Noch ist es nicht so weit."