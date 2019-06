Doch in Jena soll nicht nur Weltklassesport geboten werden. So sind Familien mit ihren Kindern herzlich willkommen, denn sie können gemeinsam mit den Athleten einen wahren Erlebnistag verbringen. So gibt es Mitmach-Wettbewerbe wie den Ballwurf-Kids-Cup, der im Vorfeld des Meetings in Thüringen beworben wurde. So haben bereits über 50 Kinder ihre Teilnahme zugesagt.