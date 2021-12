Der Fokus liegt auf den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking. Herrmanns Zielstellung für das Saisonhighlight ist einfach erklärt: "Schnell in der Loipe und eine hohe Trefferleistung. Wenn ich das Maximale aus mir heraushole, dann wäre ich zufrieden." Das Gefühl, eine olympische Medaille um den Hals zu tragen, kennt sie bereits. 2014 gewann Herrmann mit der Staffel Bronze in Sotschi - allerdings im Langlauf.