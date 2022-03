Lesser hatte seiner ukrainischen Kollegin Anastassija Merkuschina für 24 Stunden seinen Instagram-Account zur Verfügung gestellt, damit sie Lessers 30.000 russischen Followern unabhängig von Zensur Einblicke in die Situation in der Ukraine nach dem Einmarsch von Russland geben konnte.

Klar, dass der am Donnerstag verkündete Rücktritt nach seinem zweiten Platz in der Verfolgung am Sonntag noch einmal ein Thema war. Gibt es vielleicht einen Rücktritt vom Rücktritt? Lesser will sich an "Arnd Peiffer orientieren" und dabei bleiben. Zuletzt habe immer wieder ein Stück Motivation gefehlt. Da war er froh, dass er in einer guten Oberhofer Trainingsgruppe integriert war. Nun möchte er sich mehr seiner Familie und seiner kleinen Tochter widmen.